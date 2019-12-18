История одного посвящения

18.12.2019

Алексей КОЛЕНСКИЙ

17 декабря на 82-м году жизни скончался народный художник России, выдающийся аниматор и иллюстратор Сергей Алимов, папа «Топтыжки» и «Бонифация».

Вячеслав Хитрук вспоминает о создании дебютной трагикомедии «История одного преступления»: «Пришел Сергей Алимов, еще студент ВГИКа. Он принес свой рисунок, выполненный в современном стиле, очень жестком и остром. Сделал совершенно другую картину города, который выглядел как некий конгломерат. Здания будто висели в воздухе и смотрелись не просто архитектурной композицией, но получили образную, антропоморфную характеристику, они стали как бы маленькими мирами. Я понял: вот сейчас фильм приобретает ту отстраненность от бытовых деталей, ту остроту, которую я искал. Это меня сдвинуло с мертвой точки. Вдруг оказалось, что мой режиссерский сценарий и был рассчитан именно на такую острую стилистику».

Примечательно, что гротескно-плакатную стилистику начинающий художник позаимствовал на «Загреб-фильме», где проходил студенческую практику. Но уже во второй работе ученик графика Пименова, пейзажиста Яковлева и мультипликатора Иванова-Вано обрел иное, сказочно-лирическое дыхание. В 1964-м малышей покорил трогательно неуклюжий и пытливый Топтыжка, а его создатель решил порвать с архаикой и сочинить современного сказочного супермена — ​им стал лев, артист, педагог и филантроп Бонифаций. Продолжая сотрудничать с Федором Хитруком, в следующей работе Алимов укрупнил социальную сатиру до монументального «Человека в рамке».

В семидесятом Алимов дебютировал как режиссер-постановщик, создал короткометражку «Калейдоскоп‑70». Затем — ​свой главный анимационно-графический шедевр «Премудрый пескарь» и ушел из режиссуры в книжную иллюстрацию, подарив нам более ста книг, в числе которых «Мертвые души», «Господа Головлевы» и «История одного города». Преподавал в Школе-студии МХАТ и ВГИКе, с 1999 года служил главным художником Центрального театра кукол имени Образцова, оформлял драматические и кукольные спектакли.

Образный ряд Алимова эволюционировал по линии внутренней свободы — ​от маленького оцепеневшего персонажа «Истории одного преступления», через неуклюжего медвежонка, льва-акробата и вездеплавающего пескаря до парящих в эмпиреях шелкографий к «Мертвым душам». Талантливый и чуткий авангардист, Сергей Александрович служил искусству детски вдохновенным и графически изощренным сказочником.

Фото на анонсе: Виктор Великжанин/ТАСС



