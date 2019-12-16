Уличные художники расшифруют культурный код

16.12.2019

Денис СУТЫКА

Общероссийский народный фронт и АНО «Россия — ​страна возможностей» презентовали в Центре современного искусства «Винзавод» проект «Культурный код». Планируется, что в течение будущего года стрит-арт художники из России и зарубежья создадут в трех субъектах страны живописные музеи под открытым небом и преобразят городскую среду.

Поводом для старта всероссийского фестиваля граффити послужил успешный опыт стрит-арт художников, расписавших этим летом стены однотипных многоэтажек в Одинцове. В октябре на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — ​страна возможностей» президент России Владимир Путин поддержал проект «Культурный код». В ноябре проект подал заявку на получение президентского гранта.

По словам начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, присутствовавшего на презентации «Культурного кода», разноцветные стены пришлись по вкусу жителям домов.

— Появился повод для гордости. Эту практику можно тиражировать и в других регионах, потому что у нас много серых фасадов, — ​отметил Новиков.

С ним согласился кинорежиссер Егор Кончаловский:

— Искусство, современное или классическое, имеет огромное значение для человека. Подчас мы сами не замечаем, как сильно оно на нас влияет. Прошел мимо дома с ярким граффити и улыбнулся. Это работает на подсознательном уровне.

Егор Кончаловский также признался, что не очень разбирается в современном искусстве.

— Один мой друг, питерский художник, в 90-е купил рулон упаковочной бумаги для молока, наклеил на фанерку, вставил в дорогую рамку и продал в Германии за 20 тысяч долларов. Искусство ли это? Я, честно говоря, не всегда могу отличить искусство от не искусства. У моего отца есть замаринованная пятиметровая акула, к чему ее отнести? И тем не менее граффити на стенах домов — ​это всегда ярко, в хорошем смысле агрессивно, вызывает эмоции.

Проект будет реализован в формате фестивалей уличного искусства. Планируются встречи и мастер-классы с известными художниками, а также выставки, экскурсии по площадкам проведения фестивалей, лекции, посвященные современному искусству. Главным же событием станет роспись стен домов в трех субъектах России. До 6 апреля будет определен состав художников, предположительно в каждом фестивале примут участие до 40 человек. Отбором кандидатов займется экспертный совет, в который вошли художники, специалисты в области музейного и галерейного дела, кураторы выставок и художественные критики. Регионы, в которых пройдут фестивали, определят путем народного голосования. Жители уже сейчас могут подать заявки на их проведение, итоги онлайн-голосования будут подведены 28 февраля, а сам проект планируют реализовать с 15 апреля по 30 октября будущего года.

Во время презентации проекта на «Винзаводе» открылась выставка работ стрит-арт художников, выполненных в рамках международного фестиваля современного искусства Urban Morphogenesis «Культурный код» в Одинцове. Таким образом, зрители смогли воочию увидеть перемены, произошедшие в серых микрорайонах.

— Мне кажется, это удивительный проект, потому что на самом деле художник всегда ограничен в пространстве, — ​заметил Егор Кончаловский. — ​Тут же работа с огромными пространствами. Мне это напомнило мастеров Возрождения, они тоже не видели полностью фресок, которые писали.





Фото на анонсе: Кирилл Зыков/mskagency.ru







