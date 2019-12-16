Книжная полка

16.12.2019

Денис БОЧАРОВ



Армен Григорян. Призраки Крематория

​Москва: «Эксмо», 2019

Бессменный лидер «Крематория» Армен Григорян выпустил литературное жизнеописание своего музыкального детища. Автор утверждает: «Никаких особых усилий для создания текста я не прилагал, все получилось, в известной мере, случайно. Несколько лет назад одним известным журналистом была написана весьма достойная работа, после которой история группы приобрела вполне качественное художественно-документальное оформление. И вроде можно было бы здесь поставить точку. Но нет: мне по сей день продолжают задавать странные и нелепые вопросы, вроде «А почему ваша группа носит такое название?» или «А кто он, ваш слушатель?». И мне показалось, что пора раз и навсегда расставить точки над «i». Таким образом «Призраки Крематория» и выползли наружу».

Армен Сергеевич написал довольно интересную историю, особенно для тех, кто вырос вместе с «Таней», «Безобразной Эльзой», «Кондратием», «Хабибулиным» и «Аутсайдером», плавал на «Стремном корабле» и был овеваем «Мусорным ветром». Сегодня, когда жанр рок-мемуаристики расцветает пышным цветом, Григоряну как одному из ярчайших отечественных сонграйтеров было бы непростительно оставаться в стороне. «Все, что вы прочитаете, конечно, не лишено субъективности, но что мне делать, если так все и было на самом деле, без «фотошопа», ревизий и улучшения анкетных данных. Нет, это ни в коем случае не летопись и не парадная история группы, а скорее выстроенная в хронологическом порядке биография моих избранных эмоций», — ​пишет автор в предисловии.

Как было «на самом деле», известно только самому «хранителю традиций». Но в искренности Григоряна, а главное, в желании поделиться с читателем самым сокровенным (речь, конечно, о творчестве), сомневаться не приходится. Пожалуй, по совокупности качества текста, оформительского уровня — ​книга щедро проиллюстрирована — ​и статуса спикера (как ни крути, «Крематорий» — ​выдающийся ансамбль в истории советской/российской рок-музыки) монография является одной из лучших, что когда-либо были написаны представителями отечественной поп-музыкальной культуры.



Джонни Лайдон. Rotten. Вход воспрещен

​Москва: «Бомбора», 2019

Вообще-то этой книге уже четверть века: воспоминания вокалиста Sex Pistols увидели свет в далеком 1994-м. Но, во‑первых, на русский они переведены только сейчас, а во‑вторых, своей актуальности ничуть не утратили. Ибо не существовало в истории мировой поп-культуры коллектива более «скорострельного», успевшего сорвать банк и оказать столь внушительное влияние на последующие поколения рокеров (панков, постпанков, нью-эйджеров, ню-металлистов и так далее), чем «пистолеты».

В их дискографии лишь один полноценный студийный альбом («Nevermind The Bollocks»), саундтрек к полуигровому-полудокументальному фильму («The Great Rock’n’Roll Swindle») и парочка более-менее приличных бутлегов. Казалось бы, с таким послужным списком в храм рок-н-ролла не попадешь. Однако Sex Pistols это удалось, о чем без прикрас и рассказывает в своих воспоминаниях Джонни Лайдон, по прозвищу «Гнилой».

Практически ни об одном человеке, с которым Джонни сталкивала судьба, он не отзывается в положительном ключе — ​от родного отца до коллег по группе. Не то чтобы Лайдон был таким по жизни, напротив, многие фигуранты повествования («Rotten» — ​это не столько даже монография, сколько подборка реплик героев эры панк-рока, от вокалистки The Pretenders Крисси Хайнд до Билли Айдола) отзываются о Джонни довольно комплиментарно. Просто такова суть панка: до самого конца выдержать стиль, каким бы он ни был.

Книжка будет интересна не только тем, кто когда-то был панком или по крайней мере сочувствовал панк-движению. Это своего рода летопись сумбурных семидесятых, когда музыкальные движения и стили сменяли друг друга с калейдоскопической быстротой: глэм, прог, панк, нью-уэйв. И все, кому небезразличен тот период, найдут много познавательного в нигилистической отповеди «Гнилого» Джона. Единственное, что огорчает, качество перевода. Например: «Песню «God Save The Queen» я написал за один присест. Помню, как я долго подбирал слова». Впрочем, это все мелочи, которые не способны испортить общего впечатления от книги.











